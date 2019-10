Danmark vil lede Norden i grøn omstilling

Men som et endnu større punkt på programmet, skal Mette Frederiksen også præsentere Danmarks formandskab i Nordisk Ministerråd for 2020.

Statsminister Mette Frederiksen (S) besøger tirsdag Sveriges hovedstad, Stockholm, hvor hun blandt andet skal mødes med Sveriges statsminister, Stefan Löfven, for at tale om grænsekontrol.

Danmark skal sammen med Færøerne og Grønland stå i spidsen for ministerrådet næste år, som er Nordens fælles samarbejdsorgan. Danmark får dermed ansvaret for at udstikke retningen for det nordlige samarbejde.

Den mulighed vil statsministeren bruge til at føre Nordens fælles mål om at presse på for en hurtigere grøn omstilling igennem.

- Den nye vision for Nordisk Ministerråd, som vi vedtog i Island i august, fokuserer på at gøre Norden til den mest bæredygtige og integrerede region i verden, siger Mette Frederiksen før tirsdagens møde.

- Norden skal være førende på klimadagsordenen, samtidig med at vi fortsat er konkurrencedygtige og socialt bæredygtige. Det skal vi nu levere på. I løbet af vores formandskab vil vi derfor igangsætte ambitiøse handlingsplaner for hvert af områderne. Der har været talt meget. Nu er det tid til handling, siger Mette Frederiksen.

Tirsdag præsenter Mette Frederiksen Danmarks formandskabs politiske prioriteringer for det nordiske regeringssamarbejde. Island stod i spidsen for ministerrådet i 2019.

Statsministerens grønne plan flugter samtidig med regeringens planer i Danmark, hvor den skal forsøge at få en klimalov på plads i den kommende tid.

Klimaloven skal føre Danmark mod en klimahandlingsplan, der skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Dermed vil Danmark gøre sit for at gøre Norden til den grønneste region i verden.

- Vi ser et stort potentiale i at bruge det nordiske samarbejde til at finde svar og praktiske løsninger på fælles udfordringer. Tænk bare på de opgaver der venter os, når det kommer til klimaområdet, siger Mette Frederiksen.

Sverige er vært for samlingen, da landet i 2019 står i spidsen for Nordisk Råd.

Nordisk Råds rolle er at give råd og tage initiativ over for de nordiske landes regeringer og over for Nordisk Ministerråd, som Danmark altså skal lede næste år.