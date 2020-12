Danmark vil købe ekstra vacciner fra Pfizer og BioNTech

- Vi får ikke vacciner nu og her. Sagen er, at doserne først skal produceres. Håbet er, at vi i begyndelsen af første kvartal eller starten af anden kvartal kan få dem ud over dem, vi allerede får, siger han på pressemødet.

Danmark har allerede en aftale om at modtage vacciner fra Pfizer og BioNTech, så 1,5 millioner danskere kan vaccineres. Der er også mulighed for at tilkøbe vaccinedoser til yderligere en halv million.

Lørdag den 26. december modtager Danmark den første levering af vaccinen, som består af tæt på 10.000 doser.

Ugen efter kommer der omkring 40.000 doser, inden der de kommende uger vil blive leveret tæt på 48.000 doser om ugen.

Hver dansker skal have to doser med tre ugers mellemrum af vaccinen.

Det er dog ikke kun Pfizer/BioNTech, som EU har indgået aftaler med. Der er i alt indgået forhåndsaftaler med seks producenter, som - hvis deres vaccinehåb godkendes af myndigheder - vil levere doser.

De tæller blandt andet også selskabet Moderna, som EU har sikret sig op til 160 millioner vaccinedoser fra.

6. januar vil Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, komme med sin vurdering af Modernas vaccine. Herefter er det op til EU-Kommissionen at give den endelige godkendelse, som i givet fald vil blive en betinget en af slagsen.

En sådan godkendelse kan gives, inden langtidsdata for virkning og bivirkninger er tilgængelig fra afsluttede fase 3-forsøg.

Den gives for et år og kan forlænges årligt. Når myndighederne har fået al den aftalte dokumentation, kan den betingede godkendelse ændres til en normal godkendelse.