Danmark vil fokusere på klimaforandringer ved Nato-møde

Mødet mellem forsvarsministrene er en forberedelse frem mod Nato-topmødet den 14. juni, hvor alliancens mål for 2030 skal fastlægges. Reaktionen på klimaforandringerne skal være en del af dem.

- Klima er blevet et af de allerstørste temaer på Natos dagsorden, siger Trine Bramsen forud for mødet og fortsætter:

- For det første truer de vores sikkerhed og stiller alliancen over for helt nye udfordringer. Der kommer nye sejlruter, der kan trues af fjendtlige stater, og så kan der komme migrationsstrømme, der ofte udløser stor ustabilitet.

Derudover vurderer forsvarsministeren, at det vil blive stadigt vigtigere både på slagmarker - men også i drift af militær - at blive mere selvforsynende. Ikke mindst når det kommer til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer.

Også Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har tidligere understreget vigtigheden af at reagere på klimaforandringerne. I et indlæg på netmediet Politico i april, skrev han:

- Som jeg ser det, har Nato en nøglerolle at spille på tre områder, når det kommer til klimaforandringer:

- At forstå udfordringen, at tilpasse vores operationer og reducere udledningen fra militæret.

Trine Bramsen understreger, at det haster.

- Klimaforandringer stiller store krav. Det går stærkt, de steder hvor konflikterne åbner sig. Nato skal være meget opmærksom på de nye flanker, der åbner sig, siger hun.

Et af de steder, klimaforandringerne har størst effekt, er Arktis. Samtidig er situationen i Arktis blevet mere anspændt, i takt med at Rusland er begyndt at opruste, og også Kina er begyndt at fokusere på området.

Arktis er dog ikke et område, Nato adresserer, da det er udråbt til lavspændingsområde.