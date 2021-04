Danmark vil evakuere fireårig pige med PTSD fra Syrien

Danske myndigheder tilbyder at hente en fireårig pige med posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), der sidder i syrisk fangelejr, til Danmark.

Men uden pigens etnisk danske mor og femårige adoptiv-storebror.

Det skriver Berlingske.

Mediet henviser til et brev, som Udenrigsministeriet har sendt til familiens advokat.

Ministeriet har "grundlag ... for at tilbyde at bistå med en medicinsk evakuering af (pigen), hvis (moren) måtte ønske dette", skriver Berlingske.

Ifølge advokat Knud Foldschack kommer moren til pigen ikke til at acceptere, at datteren rejser hjem alene.

Regeringen har længe afvist at tage børn med dansk tilknytning, som sidder i syriske fangelejre, til Danmark. Trods pres fra Enhedslisten og de andre støttepartier SF og De Radikale.

Fra regeringens side ønsker man nemlig ikke børnenes forældre til Danmark. Mødrene til børnene er rejst ned for at støtte den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) og har dermed vendt Danmark ryggen, lyder det.

De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, mener, at pigens mor også skal evakueres med datteren. Det samme mener Enhedslisten.

- Det er uforståeligt, at man bruger vendingen med at tilbyde at hente pigen til Danmark.

- Vi har en forpligtigelse over for denne pige med PTSD, og det står meget tydeligt i lægelige vurderinger, at pigen skal hjem, og det skal moren også, siger Hegaard.

I øjeblikket sidder 19 børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre. I hvert fald hvad Udenrigsministeriet kender til. Disse er fordelt på seks mødre.

Den fireårige pige har især været i centrum for den danske debat grundet hendes PTSD.

Mens der i den politiske debat tales om 19 børn med dansk tilknytning, så står der i Politiets Efterretningstjenestes (PET) seneste rapport, at der i det nordøstlige Syrien opholder sig mindst 25 børn af personer udrejst fra Danmark.

PET skriver om forskellen, at "PET løbende modtager nye oplysninger", der kan påvirke estimaterne. Samt at det er vanskeligt at indsamle oplysninger i et konfliktområde. Det kan "samlet set" have indflydelse på, hvordan tallet bliver estimeret.

I påsken meldte regeringen ud, at den opretter en såkaldt taskforce, altså en arbejdsgruppe, som skal finde løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark. Uden deres forældre. Senest 15. maj skal arbejdsgruppen komme med løsninger.

Enhedslisten har kaldt arbejdsgruppen for en syltekrukke og er ikke med i kredsen af partier, som er enige om at nedsætte den.

Det er SF og De Radikale til gengæld. Her mener man, at børnene kommer til Danmark. Det kan udenrigsminister Jeppe Kofod (S) dog ikke garantere, har han tidligere udtalt.