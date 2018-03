Danmark udviser to russiske diplomater efter giftangreb

Det fortæller udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på et pressemøde mandag eftermiddag.

- Det er et spørgsmål om at sende et meget klart signal om, at det her er helt uacceptabelt, siger Anders Samuelsen.

Han kalder beslutningen "helt ekstraordinær" i lyset af, at Danmark kun én gang tidligere har udvist en russisk diplomat.

Denne gang er det desuden første gang, at en hændelse uden for Danmarks grænser udløser udvisningen.

Selv om det fortsat ikke er helt klart, hvem der står bag angrebet på den tidligere spion, føler Samuelsen og den danske regering sig overbevist om, at russerne står bag.

Det skyldes blandt andet, at der ved angrebet blev brugt nervegiften Novichok, som er udviklet i Rusland.

- Storbritannien har, støttet af USA, konkluderet, at det højst sandsynligt er Rusland, der står bag angrebet, siger Samuelsen.

Han vil ikke uddybe præcis hvilke diplomater, det drejer sig om, ligesom han heller ikke ønsker at fortælle, hvorvidt der er tale om højtstående russiske udsendinge.

På spørgsmålet om, hvad der skal til for, at russerne igen kan vende tilbage, siger udenrigsministeren:

- Russerne må komme på banen og begynde at samarbejde for at kunne kaste mere lys over det her, siger han.

Den danske reaktion kommer knap to uger efter, at Storbritannien udviste 23 russiske diplomater.

Samtidig blev der blandt andet indført øget kontrol med private flyvninger, told og fragt.

Briterne har også meddelt, at hverken politikere eller medlemmer af kongefamilien vil deltage ved sommerens fodbold-VM i Rusland.

Ifølge Anders Samuelsen er der dog indtil videre ikke aftalt yderligere sanktioner mod russerne fra dansk side.

Andre lande har mandag ligeledes besluttet at udvise russiske repræsentanter.

I Tyskland drejer det sig for eksempel om fire diplomater, mens USA udviser hele 60 af slagsen.