Danmark tilslutter sig sjette forhåndsaftale om coronavaccine

Danmark har tilsluttet sig endnu en forhåndsaftale, der vil sikre vacciner mod corona, hvis vaccinerne bliver godkendt.

Den seneste aftale er indgået med selskabet Moderna.

Det er retteligt EU, der har indgået en aftale med Moderna, men som Danmark så har tilsluttet sig.

Med den seneste aftale indgår Danmark nu i seks aftaler om forhåndsindkøb af vacciner.

- Danmark er tiltrådt EU's sjette forhåndsaftale med Moderna om indkøb af vacciner.

- Aftalen betyder for Danmark, at cirka en million personer vil kunne blive vaccineret, hvis vaccinen godkendes efter grundig dokumentation for sikkerhed og effekt, skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Vaccinen fra Moderna har i et tidligere studie vist en effektivitet på næsten 95 procent. Med effektivitet forstås beskyttelse mod coronavirus.

Med de i alt seks forhåndsaftaler har Danmark potentielt sikret sig adgang til cirka 16 millioner vaccinedoser.

De fem andre aftaler vedrører vacciner fra Astrazeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, Pfizer/Biontech og Curevac.