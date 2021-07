Danmark tilbyder afghanske ansatte gyldent håndtryk

Mens det bliver diskuteret politisk, om Danmark skal evakuere afghanske tolke og ansatte i Afghanistan for at redde dem fra at falde i Talibans hænder, bliver de tilbudt et gyldent håndtryk for at tage deres afsked.

Det skriver TV 2, der har set papirer og talt med afghanske ansatte på den danske ambassade i Kabul. Ifølge TV 2 er de ansatte blevet tilbudt 100.000 kroner i gyldent håndtryk samt udbetaling af ferie, pension og en bonus efter anciennitet.

- Penge kan ikke købe vores liv. Vores liv er i fare i øjeblikket, fordi vi har arbejdet for Danmark. Vi ønsker at blive reddet fra døden, siger ansat på ambassaden, der ønsker at være anonym, til TV 2.

Udenrigsministeriet oplyser, at ansatte, der tager imod tilbuddet, ikke afskærer sig selv fra at søge hjælp fra Danmark efterfølgende. Og at tilbuddet er givet, fordi man står over for at skulle reducere antallet af lokale medarbejdere.

USA og den internationale koalition i Afghanistan - deriblandt Danmark - indgik i februar sidste år en aftale med Taliban og begyndte at trække deres styrker ud af landet. Taliban har ikke fulgt aftalen og er hastigt ved at overtage landet.

I takt med at Taliban rykker frem, er der en bekræftet frygt for, at de vil dræbe afghanere, der har arbejdet for udenlandske styrker og lande. USA er derfor ved at evakuere dem, der har hjulpet USA.

Danmark holder sig til en tidligere indgået politisk aftale for lokalt ansatte i Irak og Afghanistan, den såkaldte tolkeaftale. I den er det dog ganske svært at blive evakueret til Danmark.

Ifølge udenrigsministeren har knap 30 personer søgt om hjælp via tolkeaftalen.

- Det er over halvdelen af de lokalansatte på ambassaden. De sager igangsætter vi behandling af. Så vi er i fuld gang skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S) en kommentar.

Et stort flertal i Folketinget er klar til at se på, om den aftale skal ændres, så det bliver lettere at blive avakueret. Men intet et sket indtil nu.

- Det er helt afgørende, at regeringen nu kommer på banen, for det haster med en løsning. Danmark er på vej ud af Afghanistan, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer sikkerheden for de mennesker, der har ydet en kæmpe indsats for Danmark, siger Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, til TV 2.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger til TV 2, at han opfordrer de afghanske ansatte til at bruge den eksisterende ordning. Og allerede før sommerferien indkaldt Folketingets partier til drøftelser om situationen.

- Hvis Venstre og Konservative nu ønsker at bryde med den individuelle vurdering, og i stedet tilbyde automatisk asyl til alle og deres familier, så synes jeg, at de skulle tage det med til de drøftelser, jeg allerede har indkaldt til, skriver ministeren i en kommentar.