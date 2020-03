Danmark tester ikke så mange for corona som vi kan

Det er, selv om statsminister Mette Frederiksen (S) kalder flere coronatest for "en forudsætning for, at vi igen kan åbne Danmark".

Selv om sundhedsvæsnet siden i fredags har været i stand til at teste 5000 danskere om dagen, blev der i mandags testet langt færre.

Det siger Per Jørgensen, som er vicedirektør på Rigshospitalet og Danske Regioners talsmand for den nationale testkapacitet.

- Lige nu har de mikrobiologiske afdelinger kapacitet til at levere 5000 testsvar i døgnet, og Novo Nordisk vil kunne levere yderligere 1000 om dagen i løbet af ganske få dage.

- Efterspørgslen på test i mandags lå på 3200 test. Så der er ikke det store pres for at åbne ekstra op lige nu, siger han til Politiken.

Han tilføjer, at hospitalerne heller ikke i weekenden var i nærheden af at udnytte testkapaciteten fuldt ud. Det overrasker sundhedsordfører Liselott Blixt (DF):

- Det lyder underligt, at ikke flere danskere visiteres til at blive testet. De seneste dage har jeg hørt en lang række patientgrupper, som gerne vil testes, såsom fængselsbetjente, soldater og socialpædagoger på brugssteder.

- Jeg tænker også, der må være meget sundhedspersonale, som kan have behov for at blive testet. Det vil jeg spørge ministeren om, siger Blixt til Politiken.

Regionstalsmanden Per Jørgensen vurderer, at der er kapacitet til at teste 5000 danskere om dagen i minimum 14 dage.

Når der testet langt færre, kan det skyldes Sundhedsstyrelsens krav til, hvem der kan få foretaget en coronatest.

Målet er ifølge Sundhedsstyrelsen at teste 5000 personer om dagen. Det vil svare til niveauet i Norge, som har et indbyggertal tæt på det danske.