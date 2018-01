Danmark tæt på Europas top: Kontanter på vej ud

Det bliver sjældnere og sjældnere at have kontanter mellem fingrene.

Det er færre end hver fjerde gang, der skal betales i danske butikker og restauranter, at der kommer sedler og mønter på disken, viser en undersøgelse fra Nationalbanken.

Omvendt betales der kontant næsten 80 procent af tiden i euroområdet. Især i Spanien, Italien og Grækenland er det livsnødvendigt at have euro på lommen.

Den høje brug af de nye muligheder i Danmark hænger blandt andet sammen med, at det er bekvemt, og at folk er trygge ved systemerne.

- Brugerne har en høj grad af tillid til de elektroniske betalingsmuligheder. Det er vigtigt for dem, at de har en tiltro til, at det er sikkert, fortæller Mia Olsen, der forsker i danskernes forhold til betalingsløsninger på CBS.

- Mange af dem, jeg taler med, lever forholdsvis kontantfrie liv og går ikke selv ned og hæver penge, siger Mia Olsen.

Det nyeste skridt på området er, at det ikke længere er et krav, at butikker, restauranter og andre salgssteder skal tage imod kontanter i alle døgnets timer. Nu kan de nægte at tage imod kontanter om natten.

Regeringen går nemlig ind for større brug af de elektroniske betalingsmidler.

- Det rummer fordele, f.eks. i forhold til lavere omkostninger og bedre muligheder for at bekæmpe hvidvask og anden økonomisk kriminalitet, udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Han erkender dog også, at omstillingen skal tage hensyn til dem, der ikke har lyst til eller kan bruge de nye muligheder.

I Forbrugerrådet Tænk advarer man også mod at glemme de dele af udviklingen.

- Det skal stadig være muligt for ældre, folk med handicaps - eksempelvis blinde - og socialt udsatte mennesker at fungere uden kontanter.

- Nu har man lavet en lille lempelse af reglerne. Det er ikke nogen katastrofe, men hvis det bliver en murbrækker for mere generelt at gøre det sværere at fungere uden kontanter, synes vi, at der er grund til at være nervøse, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.