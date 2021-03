Danmark stopper brug af AstraZeneca - seks lande stopper partier

Brugen af vaccinen er bremset i foreløbig to uger.

I Østrig, Litauen, Luxembourg, Estland og Letland har myndighederne valgt at stoppe vaccinerne fra et bestemt parti. Det oplyser det europæiske medie Euronews.

Endnu et land har ligeledes taget et parti vacciner ud af deres vaccinationsprogram. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen, som skriver, at seks europæiske lande har suspenderet et parti.

Ritzau har ikke kunnet få oplyst, hvem det sjette land er.

Det var Østrig, der 9. marts kortvarigt valgte at suspendere vaccinen, efter mulige alvorlige bivirkninger og to blodpropper hos to kvinder, som blev vaccineret med AstraZeneca.

Derfor stoppede Østrig vaccinationen med det pågældende parti af vaccinen.

Østrigs sundhedsmyndigheder vurderede onsdag, at blodproptilfældene ikke kan tilskrives AtraZeneca-vaccinen.

Det samme oplyste Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) ifølge AFP.

Ifølge EMA er der endnu ingen indikation på, at vaccinen er skyld i blodpropperne.

EMA undersøger fortsat det pågældende parti vacciner fra AstraZeneca.

I alt har 17 EU lande modtaget AstraZeneca-vacciner fra partiet, som i alt tæller en million doser. Det oplyser EMA.

Landene tæller ud over Danmark og de fem oplyste Cypern, Frankrig, Grækenland, Island, Irland, Malta, Holland, Polen, Spanien, Bulgarien og Sverige.