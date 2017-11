Danmark står alene med nej til kvoteflygtninge

Tirsdag drøfter Folketinget en ny lov, der skal give regeringen lov til hvert år at bestemme, hvor mange kvoteflygtninge under FN, Danmark skal tage. Det er stik imod tendensen i resten af Europa.

Ifølge Kristeligt Dagblad tager andre vesteuropæiske lande markant flere kvoteflygtninge.

Tal fra FN's Flygtningehøjkommissariat viser ifølge avisen, at Storbritannien til og med juli havde modtaget 5230, Frankrig 3640, Sverige 3500, Holland 2708 og Tyskland 2224.

Frem til og med september i år har EU-landene samlet modtaget 32.911 kvoteflygtninge via FN-systemet. Altså allerede væsentligt flere, end EU-landene modtog i hele 2016.

Danmarks nej til kvoteflygtninge er kritiseret både internationalt og nationalt, da kvoteflygtninge via FN er berettigelsen for, at lande som Libanon, Uganda og Pakistan opsamler flygtninge, der så bliver vurderet.

- Genbosætningsprogrammet er afgørende. Det har en række lande i Europa forstået.

- De har øget antallet af kvoteflygtninge, og der er Danmark lidt et enestående tilfælde, som sender det helt forkerte signal på et meget uheldigt tidspunkt, siger generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach til Kristeligt Dagblad.

Hos regeringen har man tidligere argumenteret for et nej til at tage imod 500 kvoteflygtninge om året med, at der er brug for et "pusterum".

- Vi har taget vores del af flygtningestrømmen, især i 2015, så på den ene side har vi brug for et pusterum.

- På den anden side har vi brug for, at det internationale kvotesystem kommer til at fungere, men det forudsætter, at landene er i stand til at integrere de flygtninge, de modtager, siger Marcus Knuth (V) til Kristeligt Dagblad

Han afviser i samme ombæring, at der skulle påhvile Danmark et moralsk ansvar for at tage kvoteflygtninge i samme grad som andre lande.

Oppositionspartiet De Radikale er uenig.

- Internationalt samarbejde kan ikke være bygget på, om der lige sidder en minister af den ene eller anden farve.

- Internationalt samarbejde bygges på, at man forpligter hinanden på nogle opgaver, og det kan man nu ikke regne med, at Danmark står til rådighed for. Det er meget sørgeligt, siger Sofie Carsten Nielsen (R) til Kristeligt Dagblad.

Dansk Folkeparti har endnu ikke bestemt sig for, om man vil stemme for lovforslaget, da partiet frygter, at et regeringsskifte kan føre til, at Danmark taget imod flere kvoteflygtninge.

Ifølge UNHCR, FN's flygtningehøjkommissariat, er Danmark det eneste land i FN, der har indført et stop for kvoteflygtninge.