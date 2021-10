Danmark snakker med allierede om ambassadør-drama i Tyrkiet

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) reagerer nu i en skriftlig udtalelse på Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogans udtalelse om, at han vil gøre den danske ambassadør i Tyrkiet og ni andre ambassadører til persona non grata.

- Vi har fra Udenrigsministeriets side ikke modtaget nogen officiel henvendelse om såkaldt persona non grata-status.

- Jeg kan dog oplyse, at vi er i tæt kontakt med vores venner og allierede om sagen, og vi vil fortsat stå vagt om vores fælles værdier og principper, som også udtrykt i fælleserklæringen, siger han i den skriftlige udtalelse.

At erklære ambassadører for persona non grata er typisk det første diplomatiske skridt inden en reel udvisning.

Meldingen, om at ambassadørerne vil blive erklæret uønskede, kommer, efter at de ti ambassadører har opfordret til, at den tyrkiske aktivist Osman Kavala bliver løsladt.

Ud over Danmark har Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Holland, USA, Canada og New Zealand underskrevet erklæringen om at løslade den tyrkiske aktivist.

Opfordringen fra ambassadørerne blev afleveret mandag. Allerede tirsdag var de indkaldt til samtale i udenrigsministeriet i Tyrkiet.

I forlængelse af mødet udsendte Tyrkiet en skriftlig erklæring.

- Ambassadørerne fra disse lande fik at vide, at denne uforskammede erklæring på sociale medier, knyttet til en aktuelt kørende retsproces, er uacceptabel, lød det blandt andet i erklæringen.

I henvendelsen om Osman Kavala fra de ti ambassadører henvises til en afgørelse i sagen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

I december 2019 opfordrede domstolen til at løslade Osman Kavala. Domstolen mente, at der ikke var beviser for, at han havde begået det, han var beskyldt for.

64-årige Osman Kavala blev fængslet for fire år siden for sin påståede rolle i forbindelse med regeringsfjendtlige protester i 2013.

Han afviser selv anklagerne.

Han blev sammen med otte andre frikendt i februar 2020 ved en tyrkisk domstol. Men kort efter sin løsladelse blev han hentet af politiet igen, fordi anklageren havde udsted en ny arrestordre

Denne gang er han anklaget for at være indblandet i et kupforsøg i Tyrkiet i 2016.