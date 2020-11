Artiklen: Danmark skal stå i spidsen for Hormuz-mission næste år

Danmark overtager i første halvår af 2021 kommandoen af den europæiske-ledede maritime overvågningsmission i Hormuzstrædet.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Tidligere i år tilbød Danmark at stå i spidsen for Emasoh-missionen, som den kaldes.

Missionen er en observationsmission med otte europæiske lande som deltagere. Missionen har både et diplomatisk ben og et militært ben.

- I Hormuzstrædet er Dannebrog blevet et symbol på sikkerhed, stabilitet og retten til fri sejlads. Danmark er verdens 5. største civile søfartsnation. Det forpligter, og det ansvar tager vi på os, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en pressemeddelelse.

Hormuzstrædet ligger som en vigtig passage ind til Den Persiske Golf syd for Iran og øst for Saudi-Arabien. Omkring en tredjedel af al verdens olie udskibes herfra.

- Danmark har allerede leveret en flot indsats med et fregatbidrag, stabsofficerer og ved at stå i spidsen for operationens diplomatiske spor med en dansk ambassadør.

- Bidragene har været særdeles værdsat af de øvrige europæiske partnere, og derfor ligger overtagelsen af kommandoen for den maritime mission i naturlig forlængelse heraf. Det er en vigtig opgave, Danmark nu tager på sig, siger Kofod.

Aktuelt har Danmark en fregat og omkring 170 udsendte i Hormuzstrædet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) siger om missionen:

- Vores besætning på fregatten Iver Huitfeldt i Hormuzstrædet leverer en stærk og vigtig indsats for at sikre retten til fri sejlads. Det oplevede jeg selv, da jeg besøgte dem i oktober.

- Danmark får ros fra vores samarbejdspartnere for vores høje faglighed og store professionalisme.

- At Danmark nu overtager den militære ledelse for missionen understreger med alt tydelighed respekten fra vores allierede.

Foruden Danmark er de øvrige deltagende europæiske lande Frankrig, Belgien, Grækenland, Holland, Italien, Portugal og Tyskland.

Missionen har hidtil været franskledet. Den blev født ud af uroligheder i og omkring sejladsen gennem Hormuzstrædet sidste år og i år. Her blev blandt andet flere civile skibe angrebet.

Efter amerikanske sanktioner mod Irans olieeksport blev seks olietankere ramt af eksplosioner. USA beskyldte Iran for at stå bag.

I juni sidste år skød Iran en amerikansk drone ned over Hormuzstrædet. Ifølge USA befandt den sig over internationalt farvand. Ifølge Iran befandt den sig over iransk territorium.