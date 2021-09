Danmark skal have en Margueritrute for naturstier

Sådan lyder et forslag fra regeringen, der torsdag bliver præsenteret i Naturpark Amager af statsminister Mette Frederiksen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S).

Idéen er at binde ruter og stier på tværs af landet sammen. På sigt skal der også laves flere stier for at gøre netværket af ruter mere fintmasket.

Et centralt element i forslaget er at lave en platform, hvor kan man se det samlede rutekort over naturstier.

Konceptet har fået navnet "Danmarks naturstier - en omvej værd" og er udviklet i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) og Friluftsrådet.

Hos Friluftsrådet kalder formand Niels-Christian Levin Hansen det fantastisk, at regeringen vil lave et nationalt netværk af naturstier.

- Der er rigtig mange stier rundt i Danmark, men det er meget fragmenteret, og der er brug for at binde det sammen og have det hele et sted i et samlet overblik.

- Det at komme ud i naturen er populært som aldrig før, og det her kan forhåbentlig gøre det nemmere for flere at komme ud.

- Det kan forhåbentlig også synliggøre, hvor meget sti og hvor mange naturoplevelser der er rundt i Danmark, der ikke bliver brugt ret meget i dag, så man ikke nødvendigvis behøver at klumpe sig sammen på få steder, siger han.

Socialdemokratiet præsenterede forslaget om at lave et nationalt netværk af stier før folketingsvalget i 2019.

Regeringen vil nu i gang med at samle relevante aktører, der skal være med til at udvikle konceptet og lave et partnerskab - herunder fonde.

Der vil i første omgang blive afsat fem millioner kroner om året. Projektet har en fireårig udviklingsfase.