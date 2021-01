En embedsmand i EU sagde tidligere i denne uge, at Johnson & Johnson sandsynligvis vil søge om godkendelse i EU næste måned. (Arkivfoto).

Danmark sikrer sig 2,6 millioner ekstra doser af mulig vaccine

Danmark har sikret sig 2,6 millioner flere doser af coronavaccinen fra det amerikanske medicinalfirma Johnson & Johnson.

Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens oversigt over forhåndsindkøbsaftaler.

Ifølge oversigten har Danmark aftale om cirka 8,2 millioner vaccinedoser.

Det svarer til 8,2 millioner vaccinationer, da den i modsætning til flere andre coronavacciner ikke kræver to doser.

For en uge siden - 8. januar - var 5,6 millioner doser af vaccinen i hus.

Vaccinen fra Johnson & Johnson er endnu ikke godkendt til brug i EU-lande.

Firmaet har endnu ikke sendt en anmodning til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om at få vaccinen godkendt til brug i EU.

EMA's administrerende direktør, Emer Cooke, har fredag givet udtryk for, at hun håber, at Johnson & Johnson vil sende ansøgning om godkendelse i februar.

- Vi håber, at den kommer i februar. Men jeg kan ikke bekræfte, om det er tilfældet, siger hun ved en virtuel begivenhed ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En embedsmand i EU sagde tidligere i denne uge, at Johnson & Johnson sandsynligvis vil søge om godkendelse i EU næste måned.

I alt har Danmark ifølge oversigten forhåndsaftaler om vacciner til i alt 23 millioner borgere. Aftalerne er indgået med seks forskellige producenter.

Når en coronavaccine er sendt til godkendelse i EU, er det EMA's opgave at granske vaccinen. Hvis EMA anbefaler, at vaccinen bliver godkendt, skal EU-Kommissionen efterfølgende endeligt godkende vaccinen.

EU-Kommissionens godkendelse regnes som en formalitet. Når den godkendelse er givet, må en vaccine bruges i EU's medlemslande. Herunder Danmark.

Foreløbig er to vacciner godkendt til brug i EU. Det gælder vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna. De er begge taget i brug i Danmark.

En vaccine udviklet af selskabet AstraZeneca i samarbejde med Oxford University bliver vurderet af EMA i slutningen af januar.