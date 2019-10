Danmark sender millioner efter grønne løsninger i verdens byer

Her fremgår det, at minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn vil indgå et samarbejde med det globale bynetværk C40.

Regeringen og foreningen Realdania vil nu afsætte et stort millionbeløb, der skal øremærkes klimaindsatser i byer i udviklingslande.

Han foreslår samtidig med regeringens finanslovsforslag for 2020 at afsætte 67 millioner kroner over en femårig periode.

Realdania vil i samme periode bidrage med 170 millioner kroner til C40. Den filantropiske fond har desuden afsat 20 millioner kroner til at sikre, at viden og erfaringer fra C40-byerne vil komme danske byer og kommuner til gavn.

- I udviklingslandene rammer konsekvenserne af klimaforandringer særligt hårdt, og man har mindre at stå imod med, siger Rasmus Prehn i pressemeddelelsen.

- Det gælder ikke mindst i Afrika, hvor flere og flere mennesker bor i byer. Med bidraget på 67 millioner kroner som en del af regeringens finanslovsforslag og vores nye strategiske partnerskab med C40 Cities er vi med til at sætte turbo på arbejdet med konkrete klimaløsninger i byerne, tilføjer han.

Annonceringen kommer i forbindelse med C40-topmødet, der afholdes i København. Her deltager borgmestre og delegerede fra flere end 80 af verdens største byer.

Netværket har en central rolle i arbejdet med at få verdens byer til at leve op til kravene i Parisaftalen.

Administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård, mener, at det er afgørende, at viden og løsninger bliver delt mellem både små og store byer over hele verden.

- Storbyerne i C40-netværket er helt afgørende for at vende udviklingen, men hvis vi skal nå helt i mål, skal vi have alle byer med - store som små, siger han.

- Jeg er rigtig stolt over, at vi nu sammen med den danske stat kan sikre, at arbejdet i C40 kan gå ind i en helt ny og endnu mere handlingsorienteret fase.

Realdanias formue stammer fra salget af Realkredit Danmark og BG Bank, der i 2000 blev opkøbt af Danske Bank.

Da milliardformuen ifølge vedtægter og lovgivning ikke kunne betales tilbage til medlemmerne, blev Realdania oprettet som fond og forening.