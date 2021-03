Udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) har på et pressemøde tirsdag præsenteret, at en dansk fregat skal til Guineabugten og bekæmpe privateri. På pressemødet var administrerende direktør for Danske Rederier Anne H. Steffensen(i midten) også til stede.

Danmark sender krigsskib i mission mod pirateri

Danmark sender en fregat til Guineabugten for at deltage i en mission mod pirateri.

Det oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S) på et pressemøde tirsdag.

- Fregatten vil have mellem 160 og 175 besætningsmedlemmer, siger Trine Bramsen på pressemødet.

Fregatten bliver af Absalon-klassen, det vil sige enten fregatten Absalon eller Esben Snarre, og den vil have en helikopter til at rekognonicere og rykke hurtigt ud.

Foruden den normale besætning ventes det kommende skibsbidrag udsendt til Guineabugten også at få en "maritim indsatsstyrke" af soldater fra Specialoperationskommandoen, oplyser Forsvarsministeriet.

Bidraget vil blive indsat fra omkring november i år og blive i regionen til marts 2022.

Trine Bramsen fortæller, at Danmark arbejder på at få flere lande til at deltage i arbejdet med et højne sikkerheden for den kommercielle sejlads i Guineabugten.

Guineabugten ligger i det sydvestlige Afrika og er især besejlet af tankskibe, der fragter olie fra de store reserver i Nigeria.

Efter at problemet med pirateri blev dæmpet ud for Somalia, har der i stigende grad været problemer med pirateri i Guineabugten, hvor tankskibe er blevet kapret og røvet.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er formålet med det danske bidrag direkte at sikre handelsskibenes sikkerhed.

Forsvarsministeren oplyser, at der er en "stærk" politisk tilkendegivelse af opbakning fra Folketingets partier.

Regeringen har i hvert fald opbakning til missionen fra det største oppositionsparti Venstre. Her skrev udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen på Twitter forud for pressemødet:

- Fuld støtte til den nye anti-pirat mission i Guineabugten, hvor vi skal deltage med et dansk krigsskib. Danmark er en supermagt i den civile søfart, så vigtig mission for Danmark, at vi får bekæmpet piraterne.