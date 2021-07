Danmark sender en million vacciner afsted

Covax er et vaccinesamarbejde under Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Samarbejdet står for at distribuere vacciner til udviklingslande under coronapandemien.

Ifølge udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) er der lige nu et stort behov for at få vaccineret flere i udviklingslandene.

- Selv om det går fremad med håndteringen (af coronavirus, red.) her hos os, så raser pandemien stadig rundt i verden.

- Det er særligt i de lande, der har lave indkomster. Og det er der, Covax er sat i verden for at hjælpe dem. Så jeg er rigtig glad for, at vi kan række ud nu med en million vacciner, siger han.

Vaccinerne fra AstraZeneca, der går til Covax, er en del af de doser, som Danmark har købt og betalt.

Vaccinerne var tiltænkt til brug i Danmark. Men efter at sundhedsmyndighederne har taget vaccinen ud af det danske vaccinationsprogram, bliver de nu doneret væk.

Sendingen er en del af i alt tre millioner vacciner, som den danske regering har meddelt, at den vil donere til vaccination i udviklingslande i år.

Da vaccinerne er klar til at blive leveret fra fabrikken, bliver de sendt direkte til Covax, som beslutter, hvilke specifikke lande der skal have gavn af donationen.