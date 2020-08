Danmark sender beskyttelsesdragter til Beirut efter eksplosion

Libanesisk Røde Kors vurderer, at cirka 5000 mennesker er såret - mange af dem alvorligt.

Det er blandt andet beskyttelsesudstyr til redningsarbejderne, som efterspørges, og det sender Danmark torsdag afsted med privat fragtfirma.

- Vi har gjort, hvad vi kunne for at få et overblik over, hvordan vi hjælper hurtigt og bedst. Der bliver peget på, at der er brug for at søge i murbrokker for at redde menneskeliv.

- I det arbejde er der brug for kemikaliebeskyttelsesdragter, der gør, at de mennesker, der skal levere en indsats, kan beskytte sig imod de kemikalier, som vi ved har været involveret, siger minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn (S).

Ministeren har spurgt Beredskabsstyrelsen om, hvorvidt dragterne er tilstrækkelige. Det er de, lyder svaret.

Samtidig sender Danmark 12 millioner kroner til Beirut, som går til Røde Kors og Red Barnet, der hjælper til i området i øjeblikket.

De skal hjælpe med varme tæpper, mad, lægehjælp og sikre, at indbyggerne har tag over hovedet.

Eksplosionen har fået den libanesiske regering til at indføre to ugers kriseberedskab i Beirut.

Den danske donation er finansieret af Udenrigsministeriet. En del af transporten af udstyret forventes finansieret af EU.