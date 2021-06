Danmark sender 358.000 overskydende vacciner til Kenya

Regeringen har besluttet at sende 358.000 doser AstraZeneca-vacciner til Kenya.

Det fremgår af en aftale, som Danmark har indgået med det østafrikanske land. Det sker i et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Unicef.

Det skriver Jyllands-Posten.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) kalder det en god løsning, at Kenyas borgere nu kan se frem til at ekstra arsenal af vacciner til at bekæmpe covid-19.

- Det er en rigtig god dag, fordi nu har vi mulighed for gennem det tætte samarbejde, Danmark og Kenya har haft gennem årtier, at hjælpe dem - og de har brug for dem, siger han til Jyllands-Posten.

Normalt er det Covax under verdenssundhedsorganisationen WHO, som fordeler vacciner til den tredje verden.

Men for at sikkerheden og logistikken er i orden, vil Covax kun distribuere direkte fra producenten til det enkelte modtagerland.

Derfor vil Covax ikke tage imod vacciner, som allerede har været en tur rundt om andre lande, hvilket ifølge udviklingsminister Flemming Møller Mortensen har tvunget Udenrigsministeriet til at finde alternative løsninger for at komme af med den overskydende vaccine fra de danske kølelagre.

Regeringens løsning med at donere 358.000 overskydende doser til Kenya møder opbakning fra professor Jan Pravsgaard Christensen, Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

Han siger, at det er en god hjælp og en fornuftig form for ulandsbistand.

- Det ville da være for tåbeligt at lade dem stå i et køleskab i Danmark og blive for gamle, siger han til Jyllands-Posten.

Regeringen har skullet finde en løsning på en akut situation, hvor over 500.000 godkendte doser fra Astrazeneca i løbet af de næste par måneder overskrider holdbarheden.

Aftalen er faldet på plads, efter at et flertal af partier i Folketinget gennem længere tid har presset på for, at de vacciner, som Danmark ikke selv skal anvende, bliver sendt af sted til landene i den tredje verden.

Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson er taget ud af det danske vaccinationsprogram, fordi Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikoen for sjældne tilfælde af blodpropper er større end fordelene, der er i at undgå indlæggelser på grund af coronasmitte.

Der er derudover mere end 200.000 vaccinedoser fra Johnson & Johnson på køl. Men her er der ikke et akut problem i forhold til udløbsdato, da de kan holde til 2023.