Danmark sender 22,4 millioner til flygtningebørn i Grækenland

Derfor sender Danmark 22,4 millioner kroner direkte til Grækenland. Pengene skal gå til at forbedre forholdene for omkring 5500 uledsagede flygtninge- og migrantbørn i landet.

Der skal etableres bosteder og skabes bedre forhold for uledsagede mindreårige flygtninge- og migrantbørn i Grækenland.

Det meddeler udviklingsminister Rasmus Prehn (S).

- Det er et ekstraordinært bidrag og en substantiel støtte, vi giver. Det er en direkte håndsrækning til Grækenland, som er hårdt ramt af flygtningestrømmen.

- De her stakkels børn er i en vanskelig situation, og derfor vil vi gerne støtte arbejdet for, at de kan bo i trygge omgivelser, siger han.

Pengene bliver givet over udviklingsbistanden og til Grækenlands flygtninge-modtagelsesudgifter. De danske millioner skal gå til at etablere bosteder væk fra flygtningelejrene.

Bostederne kan blive etableret, ved at de græske myndigheder lejer forskellige tomme beboelsesejendomme og får indkvarteret børnene der, siger Prehn.

- Det er målet, at børnene hurtigt skal integreres i det lokale samfund gennem skolegang, sportsaktiviteter, videreuddannelser og lignende.

- Det skal være med til at skabe trygge rammer uden for flygtningelejrene for børnene, siger han.

Det er de græske myndigheder, som har henvendt sig til Danmark for hjælpen, som ifølge Prehn er ekstra nødvendig lige nu på grund af coronakrisen.

- Der er eksempler på smitte i nogle flygtningelejre, og det skaber ekstra behov for at få trygge rammer og tag over hovedet for flygtningebørnene.

- Vi har haft fokus på at yde hjælp til Grækenland længe, men nu er der kommet en appel fra Grækenland, og den vil vi gerne svare på. Den græske minister har takket for det her bidrag, siger Rasmus Prehn.

EU har et tæt samarbejde med de græske myndigheder om at yde støtte til håndteringen af flygtningestrømmen.

Ti EU-lande og Schweiz har meddelt, at de vil behandle 1600 asylansøgninger for uledsagede flygtningebørn og særligt sårbare familier.

Luxembourg og Tyskland har den seneste uge hentet de første 62 flygtningebørn.

Men Danmark yder helst støtte direkte til nærområderne frem for at modtage uledsagede flygtningebørn, understreger Rasmus Prehn.