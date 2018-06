Danmark sakker bagud i brugen af klimavenlig el

Danmark er på en beskeden plads som nummer 32 ud af 40 europæiske lande, når det gælder andelen af el ud af det samlede energiforbrug. Det er lige efter Ukraine og lige før Holland.

Og kigger man kun på vesteuropæiske lande, er Danmark næsten helt sidst i feltet.

Således står elektricitet kun for 19 procent af det totale energiforbrug i Danmark. I toppen ligger Norge, hvor el står for lidt mere end halvdelen af energiforbruget.

Kristian Ruby, der er direktør for den europæiske brancheorganisation for elproducenter, Eurelectric, ærgrer sig over den dårlige placering.

- Det er en smule trist, at Danmark ligger så relativt dårligt, og det vidner om, hvor meget det haster at gøre noget.

- Det er en stor udfordring for Danmark og et eksempel på, at vi nogle gange har en tendens til at være lidt selvfede og sove i timen, fordi vi historisk har ligget godt i den grønne dagsorden, siger han til Politiken.

Eurelectric har sammen med konsulenthuset McKinsey udgivet en rapport om elektrificeringen af områder som transport, opvarmning og industri.

Skruer man helt op for ambitionerne, kan man med den elektrificering fjerne 95 procent af EU's udledning af CO2 i 2050, vurderes det i rapporten.

Yoann Le Petit, der er analytiker ved Transport & Environment i Bruxelles, taler om klare fordele ved at skrue op for el.

- Der er ingen tvivl om, at elektrificering er en af de lavthængende frugter for klimaet, især inden for transport. Og så har det den indbyggede fordel, at det sænker luftforurening og støj, siger han til Politiken.

Emnet er varmt i dansk politik, hvor regeringen og Socialdemokratiet begge har fremlagt nye energi- og klimaudspil.

Torsdag sætter den danske brancheorganisation Dansk Energi fokus på emnet på et topmøde i København. Direktør i Dansk Energi Lars Aagaard mener også, at energiforbruget skal elektrificeres.

- Hvis Danmark skal med på Europas grønne tog, skal vi lette foden fra bremsen og få landet en ny energiaftale, som udbygger den vedvarende energi og gør vores energiforbrug elektrisk.

- Det er der klimamæssig og samfundsøkonomisk fornuft i, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.