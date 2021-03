Danmark sætter AstraZeneca-vaccinationer på pause

De danske sundhedsmyndigheder har besluttet at sætte vaccinationer med vaccinen fra AstraZeneca på pause, da der har været flere alvorlige tilfælde med blodpropper blandt vaccinerede i Europa.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

De danske myndigheder har valgt at sætte vaccinationerne på pause ud fra et forsigtighedsprincip.

I Danmark er der rapportet et dødsfald hos en person, kort efter at vedkommende blev vaccineret.

Men det skal undersøges, og derfor vil man ikke vaccinere med AstraZeneca-vaccinen de næste 14 dage.

- Vi er midt i den største og vigtigste vaccinationsudrulning i danmarkshistorien. Og lige nu har vi brug for alle de vacciner, vi kan få. Det er derfor ikke nogen let beslutning at sætte én af vaccinerne på pause, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Men netop fordi vi vaccinerer så mange, så er vi også nødt til at reagere med rettidig omhu, når der er viden om mulige alvorlige bivirkninger. Det er vi nødt til at få afklaret, før vi kan fortsætte med at bruge vaccinen fra AstraZeneca, siger han.

Han understreger, at vaccinen ikke er droppet.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har fravalgt AstraZeneca-vaccinen, men at vi sætter den på pause. Der er god dokumentation for, at vaccinen er både sikker og effektiv.

- Men både vi og Lægemiddelstyrelsen er nødt til at reagere på rapporter om mulige alvorlige bivirkninger, både fra Danmark og andre europæiske lande. Det viser, at overvågningssystemet virker, siger Søren Brostrøm.

Pausen betyder, at dem, som mangler at andet stik med vaccinen, foreløbig må vente.

Pausen betyder desuden, at der er lavet en ny vaccinationskalender, hvor AstraZeneca-vaccinen slet ikke indgår. Det bliver betegnet som et worst case-scenarie.

Den justerede plan lyder på, at alle danskere over 16 år, der vil vaccineres, nu forventes at være færdigvaccineret 15. august. Tidligere var datoen 18. juli.

Planen vil dog blive forkortet, hvis de danske myndigheder beslutter at genoptage vaccinationer med AstraZenecas vacciner, hvis der ikke vurderes at være nogle risici.

Sundhedsstyrelsen afventer nu, at lægemiddelmyndighederne i EU laver en nærmere undersøgelse af en eventuel sammenhæng mellem vaccinen fra AstraZeneca og de alvorlige tilfælde med blodpropper, der er indberettet.