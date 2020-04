Danmark runder 180.000 testede for coronavirus

I alt er 13.216 personer siden seneste opgørelse registreret testet for coronavirus.

Onsdag er der endnu en gang registreret en rekordstor stigning i antallet af test for coronavirus ifølge tal fra Statens Serum Institut.

Samtidig er der nu flere end 180.000 testede - i alt er 180.062 registreret testet for coronavirus i Danmark.

Men tallet er formentlig endnu højere. Opgørelsen inkluderer ikke test, hvor der endnu ikke foreligger testsvar.

Derfor ventes tallet at stige, i takt med at testresultaterne tikker ind.

Fra mandag til tirsdag steg antallet af registrerede test med over 11.000. Dermed er myndighederne godt på vej til at nå deres mål om at teste 20.000 dagligt.

Yderligere 157 er bekræftet smittet siden den seneste opgørelse. I alt 9008 er bekræftet smittet med coronavirus.

For at nå testmålet bliver en række nye testtelte taget i brug i den kommende tid. I flere af dem er man allerede i gang med at teste folk.

I forvejen er fem testtelte rejst rundt om i regionerne.

Samtidig siger Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, til Jyllands-Posten onsdag, at man nu vil lave et "paradigmeskift" med en ny strategi.

Den inkluderer blandt andet, at myndighederne vil gøre en ekstra indsats for at opspore personer, en smittet har været i kontakt med, og teste dem.

Det skal så vidt muligt ske tre gange inden for den første uge, de har været i kontakt med den smittede.

Er man positiv, skal man efter retningslinjerne isolere sig.

Det bliver dog ikke kun myndighederne, der skal opspore personerne. Søren Brostrøm forklarer til Jyllands-Posten, at man arbejder med "ansvarliggørelse" af borgerne.

Mere konkret vil det sige, at smittede selv skal tage kontakt til folk, de har været tæt på.

Tallene for dødsfald og indlæggelser opdateres klokken 14.00 onsdag eftermiddag.

Status før onsdagens opdatering er, at 434 er bekræftet døde med coronavirus.

Opgørelsen gælder for alle, der er døde inden for 60 dage efter en positiv test for smitte med coronavirus. 284 personer med coronavirus er indlagt.