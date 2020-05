Danmark risikerer retssag om omstridt regel for lastbiler

For anden gang advarer EU-Kommissionen Danmark om en omstridt regel for lastbiler.

Reglen bryder med EU's hviletidsregler, mener Kommissionen, der har givet Danmark fire måneder til at fjerne reglen eller komme med en velbegrundet forklaring på, hvorfor den fastholdes.

Sker det ikke, vil Kommissionen hive den danske stat for EU-Domstolen.

- Kommissionen finder, at den danske foranstaltning hverken er hensigtsmæssig, nødvendig eller står i et rimeligt forhold til målene, skriver Kommissionen i en begrundet udtalelse ifølge Altinget.

Kommissionen mener, at 25-timers-reglen skaber hindringer for udenlandske vognmænd, der udfører international transporter.

Reglen begrænser den frie udveksling af tjenesteydelser, der er garanteret ved EU's vejtransportlovgivning, argumenterer Kommissionen.

25-timers-reglen trådte i kraft i juli 2018. Den blev vedtaget under den daværende VLAK-regering for at dæmme op for pladsmangel på de danske rastepladser.

Det er anden gang, at Kommissionen truer Danmark med en EU-retssag om 25-timers-reglen. Første gang var i en åbningsskrivelse i august 2018.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) bekræfter overfor Altinget, at regeringen har modtaget svar fra Kommissionen om 25-timers-reglen på parkering på statslige rastepladser.

Til mediet siger ministeren, at man indtil nu ikke har været enig i argumenterne fra Kommissionen, om at der er tale om et indgreb i retten til fri bevægelighed for visse tjenesteydelser.

Han oplyser, at man nu vil se nærmere på Kommissionens begrundelse for at gå videre med sagen.