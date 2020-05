Danmark registrerer nul coronadødsfald for anden dag i træk

For anden dag i træk er der ikke blevet registreret et eneste coronarelateret dødstal i de danske statistikker.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut lørdag.

Det er første gang siden coronavirusset brød ud i Danmark, at der to dage i træk ikke er registreret nogle døde med corona - og tredje gang på lidt over en uge.