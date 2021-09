Danmark registrerer laveste smittetal siden juni

Ifølge Joachim Hoffmann-Petersen, der er overlæge i anæstesi og intensiv medicin på Odense Universitetshospital i Svendborg, skyldes det lave smittetal, at en stor andel af befolkningen er vaccinerede.

- Det er et godt udgangspunkt for efteråret, hvor vi må forvente, at smittetallet kommer til at stige.

- Nu er alle restriktioner afviklet, og så er det positivt, at smittetallet ikke stiger, siger han.

Joachim Hoffmann-Petersen er også kandidat til kommunal- og folketingsvalget for Konservative.

De smittede er fundet på baggrund af 26.853 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen.

Antallet af indlagte er uændret i forhold til søndag og dermed stadig 125. 30 af de i alt 125 indlagte er på intensivafdelinger, og 19 får hjælp af en respirator til at trække vejret.

- Dem, der bliver indlagt, er langt hen ad vejen dem, der ikke er blevet vaccineret.

- Så hvis der er nogen, der gerne vil slippe for at havne på sygehuset, så skal de se at blive vaccineret, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

De seneste tre uger har antallet af nye daglige smittetilfælde ligget under 1000.

Der er registreret tre nye coronarelaterede dødsfald det seneste døgn. Samlet er 2614 personer døde med covid-19 under epidemien.

Der er det seneste døgn også foretaget 26.161 lyntest. Men de positive tilfælde herfra indgår ikke i smittetallet grundet usikkerhed om testresultatet.

73,4 procent af hele befolkningen har nu fået begge vaccinestik og er færdigvaccineret.

Det svarer til 4.300.780 personer.

75,7 procent af befolkningen har påbegyndt vaccination.