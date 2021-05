Danmark registrerer højeste smittetal i fire måneder

Det skal dog ses i lyset af, at vi i dag tester mange flere end tidligere. De smittede er det seneste døgn fundet på baggrund af 187.203 PCR-test. Det er de test, hvor man bliver podet i svælget.

Ifølge Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, så giver tallene endnu ikke grund til bekymring.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret, men der er grund til at være opmærksom, siger han.

Det seneste døgn er andelen af smittede, den såkaldte positivprocent, på 0,54 procent, hvilket er det højeste siden slutningen af januar, men meget tæt på niveauet de seneste dage.

Antallet af indlæggelser falder med 5 til 156. Det er det laveste antal siden 1. november, hvor tallet var det samme. 34 af de indlagte befinder sig på intensivafdelingen.

Ifølge Christian Wejse har det lave antal coronaindlagte frigivet sengepladser til andre patienter.

- Det er jo ikke sådan, at de pladser, der ikke bliver brugt på indlagte med corona, står tomme. De bliver jo brugt til noget andet, siger Christian Wejse.

Der er registreret yderligere et coronarelateret dødsfald det seneste døgn, og i alt er 2493 afgået ved døden, efter at de forinden har fået påvist covid-19.

I torsdagens opgørelse er der desuden registreret 369.598 lyntest, som er den test, der tages med en podning i næsen.

De positive smittetal herfra indgår ikke i de daglige smittetal. Det skyldes, at der er større usikkerhed forbundet med svarene fra lyntest.

De indgår derimod i det daglige antal smittede, når de efterfølgende er blevet bekræftet med en PCR-test.

Og de mange lyntest kan godt vise være en af grundene til, at vi ser de stigende smittetal, siger Christian Wejse.

- Smittetallene kan godt betyde, at epidemien er i vækst. Men de kan også vise, at fordi flere tager en lyntest, da samfundet åbner op, så opdager flere, at de er positive og får taget en PCR-test.

- Men tidligere har vi åbnet op for ting, der ikke skabte så meget smittespredning, nu er vi kommet ind i en del af genåbningen, hvor vi har åbnet op for noget, der kan sprede smitten mere, siger Christian Wejse.