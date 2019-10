Statsminister Mette Frederiksen blev tirsdag enig med sin svenske kollega, Stefan Löfven, om at de to lande skal bidrage til en ny efterforskningsenhed af grænseoverskridende kriminalitet, som får base io København.

Danmark og Sverige styrker politisamarbejde

Statsminister Mette Frederiksen var tirsdag i Stockholm, hvor hun fik håndslag på, at Sverige vil bidrage til et nyt politisamarbejde med base i København.

Tirsdag var statsminister Mette Frederiksen (S) i Stockholm, hvor hun på et møde med sin svenske kollega, Stefan Löfven, fik tilsagn om, at svenskerne vil kaste mandetimer i samarbejdet, som fik navnet Joint Analysis Team.

