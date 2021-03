Danmark og Israel har diskuteret samarbejde i snart et år

Når statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag rejser til Israel for at diskutere vaccinesamarbejde med Israel og Østrig, er det resultatet af tæt på et års diskussioner mellem en gruppe af lande.

- Diskussionerne startede for lang tid siden mellem en gruppe af lande. De har mødtes med et par ugers mellemrum for at snakke om eksempelvis vacciner, behandling, udstyr og infrastruktur, siger Benny Dagan.

- De seneste måneder er det så blevet fokuseret på problemet med mangel på vacciner. Deraf opstod nødvendigheden i at slå sig sammen. Det er det naturlige resultat af næsten et års diskussioner.

Mette Frederiksen fortalte tilbage i slutningen af april, at Danmark var blevet en del af en corona-alliance for små lande startet af Østrig.

Dengang lød det, at det første møde havde deltagelse af Danmark, Østrig, Tjekkiet, Grækenland, Israel, Australien og New Zealand, mens Singapore også var en del af alliancen.

Allerede der nævnte Mette Frederiksen idéen om et vaccinesamarbejde.

- Og så er det også planen at indlede et strategisk samarbejde med hinanden fremover for at kunne være selvforsynende inden for værnemidler, medicinsk udstyr og vacciner, sagde hun.

Tirsdag åbnede Mette Frederiksen igen muligheden for et samarbejde med Israel om en vaccinefabrik.

- Ja, vi taler konkret om, hvordan vi kan øge produktionen af vaccine. Det kan være i et offentligt-privat partnerskab. Bygning af egen kapacitet, vi kan stille til rådighed. Jeg udelukker ikke nogen idéer - heller ikke at opføre fabrikker, sagde Mette Frederiksen.

Statsministeren skal i Israel mødes med premierminister Benjamin Netanyahu og Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz, inden hun samme dag vender tilbage til Danmark.