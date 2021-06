Danmark og Baltikum vil have flere sanktioner mod Hviderusland

Udviklingen i Hviderusland er så alvorlig, at Danmark og de tre baltiske lande vil arbejde for flere sanktioner mod landet.

På en konference, der markerer 100-året for Danmarks anerkendelse af de tre stater - og 30 året for genoptagelsen af diplomatiske forbindelser efter Sovjetunionens fald - var fokus på Hviderusland.

- Vi har et nært værdifællesskab med Baltikum, og vi ser alle på situationen i Belarus med stor alvor, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod.

Kofod kalder Hviderusland for Belarus som symbol på opbakningen til civilbefolkningen, der kæmper mod præsident Aleksandr Lukasjenko.

Han sagde, at Danmark støtter demokratiske kræfter og civilsamfund i landet. Samt at der konkret må komme flere sanktioner.

Hvideruslands' enerådige leder, Alexander Lukasjenko, har det sidste lange stykke tid slået hårdt ned på protester og folkelige krav om demokrati. Hundredvis er fængslede og demonstrationer er blevet mødt med vold.

Sidst i maj chokkerede styret verdenssamfundet, da det med magt tvang et civilt fly på vej fra Grækenland til Vilnius i Litauen, ned. Det skete for at anholde en aktivist, der har skrevet kritisk om styret.

Letlands udenrigsminister, Edgars Rinkēvičs, mener, at Hviderusland nu er helt ude af noget, der bare minder om det gode selskab.

- Der må komme flere sanktioner mod Belarus. Specielt efter episoden, hvor et fly blev tvunget ned, er Belarus en slyngelstat (rogue state red.).

- Vi skal også støtte de demokratiske kræfter. Man må heller ikke underkende, at symbolsk støtte er vigtigt. At vise befolkningen, at vi står sammen med dem, sagde han.

Han understregede, at et regimeskifte kun kan komme indefra og fra befolkningen.

Litauens udenrigsminister, Gabrielius Landsbergis, støtter også sanktioner. Selv om det kan ende med, at Hviderusland bliver en del af Rusland.

- Hvis vi indfører sanktioner over for Lukasjenko, går han så ikke bare til Putin (Ruslands præsident red.)? Jo, det vil han gøre. Og det, Putin vil kræve for at hjælpe, er overdragelse af suverænitet.

- Det kan ende med, at Lukasjenko indgår i en et-statsløsning. Men han vil intet folkeligt eller demokratisk mandat have til at gøre det, siger Gabrielius Landsbergis.

- Så sker det, skal vi behandle det, for hvad det er. En annektering på linje med annekteringen af Krim-halvøen.