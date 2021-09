Danmark når ikke målsætning om vaccinetilslutning mod covid-19

Danmark kommer ikke til at nå målet om at få vaccineret 90 procent af dem, der kunne få covid-19-vaccinen tilbudt, inden 1. oktober.

Torsdag har foreløbig 86,6 procent taget imod tilbuddet om at modtage det første vaccinestik.

Michael Bang Petersen, der er professor og ansvarlig for Hope-projektet ved Aarhus Universitet, har undersøgt danskernes adfærd og vaner under coronapandemien.

Han mener, at nogle sejlivede myter blandt dele af befolkningen kan være medvirkende til, at målet om at vaccinere 90 procent ikke bliver nået til 1. oktober.

- Vi har haft et meget stort fokus på at gøre det nemt at blive vaccineret i Danmark, men vores undersøgelse viser, at en af barriererne er nogle bekymringer, som folk har omkring vaccinerne, som hviler på nogle ikke helt korrekte opfattelser af vaccinernes sikkerhed, siger han til TV 2.

Sundhedsstyrelsen satte en række initiativer i gang, som skulle være med til at komme i mål med de 90 procent.

Det gjaldt blandt andet såkaldt pop up-vaccination på uddannelsessteder og i supermarkeder.

Det var dog langt fra nok til at komme i mål, men indsatsen fortsætter.

Det siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, til TV 2 News.

- Vi fortsætter selvfølgelig vores indsats for at få endnu flere vaccineret, siger han.

Søren Brostrøm henviser til bydele som Vollsmose i Odense, Tingbjerg i København og Gellerup i Aarhus, hvor vaccinetilslutningen har været lav og smitten høj.

Indsatsen for at få flere vaccineret fortsætter også, fordi vi er på vej ind i de måneder af året, hvor der er gode vilkår for smittespredning, siger han.

Søren Brostrøm er på det rene med, at ikke alle ønsker at lade sig vaccinere.

- Der er ingen tvivl om, at vi når ikke 100 procent. Det er et frivilligt tilbud, og vi skal respektere, at der er folk, der ikke ønsker vaccine, siger han til TV 2 News.