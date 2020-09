Danmark når højeste antal daglige smittede siden april

Når man ser på antallet af smittede, hører det med til at historien, at langt flere nu testes for covid-19. Derfor opdages der givetvis flere tilfælde i dag end i foråret.

Torsdagens opgørelse er desuden lavet senere på døgnet end normalt, og derfor er der flere testede, der er med i opgørelsen, hvilket kan være en del af forklaringen på det høje smittetal.

Torsdagens smittetal er det femtehøjeste, der er registreret på én dag under epidemien.

76 af de smittede er fra København, og 18 er fra Frederiksberg. Begge er blandt de 18 kommuner, der er underlagt flere restriktioner end resten af landet.

I de 18 kommuner skal barer lukke klokken 24, og forsamlingsforbuddet er sænket fra 100 til 50.

Ud over flere smittede viser tal fra Statens Serum Institut (SSI), at antallet af indlagte med covid-19 stiger med 5 til 35. Yderligere én er død.

- Nu stiger smitten desværre igen. Vi er det svære sted, som vi kommer til at være, indtil der er en vaccine eller en behandling, siger Mette Frederiksen.

På trods af de høje smittetal afviser statsministeren, at landet bliver lukket ned, som det skete i foråret.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for ikke at lukke ned, som vi gjorde 11. marts. Det var det rigtige at gøre dengang, det vil ikke være det rigtige at gøre igen, siger hun.

Torsdagens tal er højere end onsdagens tal, hvor der blev registreret 251 nye smittetilfælde med covid-19.