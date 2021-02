Danmark lukker grænseovergange efter øget smitte i Flensborg

Danmark lukker en række grænseovergange til Tyskland.

Det sker, efter at der er blevet indført vidtgående restriktioner i Flensborg på grund af stigende smitte i byen.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Grænseovergangene bliver lukket fra midnat natten til lørdag den 20. februar.

Ved de grænseovergange, der holdes åbne, vil der være en "væsentligt intensiveret" kontrol, oplyser ministeriet uden at præcisere, hvad det betyder.

Grænsekontrollen er vigtig for at holde nye smittekæder ude af landet, mener justitsminister Nick Hækkerup (S).

- På baggrund af oplysningerne om situationen i Flensborg er vi fra dansk side nødt til at reagere for at styrke indsatsen mod potentielle nye smittekæder.

- Vi følger hele tiden udviklingen og vil tilpasse indsatsen og restriktionerne yderligere, hvis der bliver behov for det, siger han i pressemeddelelsen.

Fire overgange holdes døgnåbne. Det er Frøslev, Kruså, Padborg og Sæd (Tønder).

Herudover er der grænsekontrol ved nogle af de første togstationer i Danmark og ved færgeoverfarten Rømø-Sylt. Det samme gælder ved Pebersmark og Skomagerhus i tidsrummet 10-18.

Pebersmark og en række af de lukkede overgange er eller vil blive ad hoc godkendt som grænseovergang for landmænd med særlig tilladelse.