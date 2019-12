USA har presset på for at få Danmark til at bruge flere penge på overvågning i Arktis, hvor USA's base i Thule er en vigtig brik i det amerikanske forsvar. Her ses basens havneanlæg med det karakteristiske Dundas-fjeld i baggrunden. (Arkivfoto).

Danmark lover Trump milliarder til Arktis

For at imødekomme USA vil Mette Frederiksen pøse 1,5 milliarder kroner i Forsvarets opgaveløsning i Arktis. Hvorfor bliver vi ikke spurgt, spørger grønlændere.

Pengene - vil hun love Trump - skal bruges på den øgede overvågning i og omkring Grønland, som USA i stigende grad har presset på for at få.

1,5 milliarder kroner, for at være mere præcis.

