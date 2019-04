Danmark krænker svensk luftrum langt oftere end Rusland

I hvert fald viser et nyt folketingssvar fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), at når det kommer til vores naboland Sverige, så har Rusland her kun udløst alarmen tre gange de seneste tre år.

Forestillingen om et arrogant russisk luftvåben med jagerpiloter, der flyver ind over andre landes luftrum, som det passer dem, får nu en grad af nuance eller to.

Danmark har i samme periode ifølge svenskerne krænket det svenske luftrum ni gange.

Dermed er Danmark det land, der oftest udløser luftrums-alarmen på den anden side af Øresund.

I de danske medier har der været stort fokus på de russiske militærfly, der tit flyver til grænsen af det danske luftrum for at provokere og vise sig frem.

Senest fløj russiske bombefly i sidste uge så tæt på den jyske vestkyst, at danske F16-jagere gik på vingerne som led i det stående afvisningsberedskab.

De russiske fly var dog ikke inde i dansk luftrum.

De nye oplysninger fra forsvarsministeren kommer, efter at Enhedslistens folketingsmedlem Søren Søndergaard har bedt ministeriet om at spørge sig for i Stockholm.

Søndergaard henviser i sit spørgsmål til "den gængse opfattelse af, at Rusland krænker andre landes luftterritorium".

Ud over Danmark er det med syv krænkelser de seneste tre år især USA, der uretmæssigt flyver ind i de svenske luftlag.

Derudover er også nationer som Norge, Tyskland, Frankrig, Tyrkiet og Portugal noteret for at have krænket svensk luftrum siden 2016.

I sit svar til Søren Søndergaard skriver forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at Danmark kun har registreret at have krænket svensk luftrum syv gange i de tre år, hvor svenskerne har registreret ni danske krænkelser.

Det skyldes ifølge Forsvaret angiveligt "forskellige opgørelsesmetoder, manglende underretninger samt fejl og unøjagtigheder på udstyr".

Claus Hjort Frederiksen har tidligere oplyst, at danske fly siden 2016 har krænket svensk luftrum seks gange.

I det nye svar erkender han dog, at den oplysning var forkert, da et hjemmeværnsfly i august sidste år krænkede svensk luftrum, uden at Forsvaret fik besked om det.