Danmark køber test for 60 millioner: Indien kalder den upålidelig

Over hele landet kan tusindvis af danskere snart få en antistoftest, der skal vise, om de har været smittet med coronavirus.

Det skriver Politiken.

De indiske sundhedsmyndigheders vurdering af testen, som Danmark har indkøbt for 60 millioner kroner, giver anledning til panderynker, siger Henrik Ullum, der er professor ved Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet, til Politiken.

Han mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til at returnere den kinesiske antistoftest, der har navnet Livzon.

- Man kan kun bruge den til at få stillet en vis grad af nysgerrighed og få et fingerpeg om, hvorvidt man har været inficeret eller ej.

- Men man kan ikke bruge testen til at regulere sit liv. Der mangler vi stadig viden. Men det gælder også flere andre antistoftest, siger Henrik Ullum til Politiken.

Det er de danske regioner, der har indkøbt de kinesiske test, som onsdag er blevet sendt ud til hver region.

Regionerne har i fællesskab købt 400.000 Livzon-test, mens yderligere 1.000.000 test er på vej, skriver Politiken.

Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at testens sensitivitet kun er på 77 procent, hvilket er for lavt til, at instituttet vil bruge den.

Statens Serum Institut har i stedet købt den mere sikre kinesiske test Wantai. SSI er dog endnu ikke klar til at bruge den i større skala herhjemme.

Rigshospitalet og Novo Nordisk arbejder desuden på at udvikle en dansk antistoftest, som ifølge professor på Rigshospitalet Peter Garred er mere fleksibel end andre test på markedet.

Hvis antistoftesten viser sig at fungere, kan Danmark blive selvforsynende og producere flere millioner test, sagde Peter Garred til Ritzau i sidste uge.