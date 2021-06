Artiklen: Danmark køber over 1,1 million vacciner fra Rumænien

Danmark køber over 1,1 million vacciner fra Rumænien

Danmark har lavet en aftale med Rumænien om køb af over 1,1 million doser af coronavaccinen udviklet af Pfizer og BioNTech.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Årsagen til, at det har været muligt at overtage vaccinerne fra Rumænien, er en lav vaccinationstilslutning i landet. Det forklarer ministeriet.

Den endelige planlægning af pakning og transport af vaccinerne foregår stadig. Men Statens Serum Institut, der har ansvaret for køb og logistik, venter, at de første vacciner kan komme til Danmark allerede i denne uge.

Sundhedsstyrelsen vil som følge af de ekstra vacciner opdatere sin kalender for vaccinationer i positiv retning. Det vil sige, at ikke-vaccinerede personer kan se frem til at blive inviteret til vaccination tidligere end ventet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder købet "en virkelig god nyhed at gå på sommerferie på".

- Det betyder at flere danskere nu hurtigere kan blive vaccineret, siger hun i en skriftlig kommentar.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor meget de ekstra vacciner vil rykke ved vaccinationskalenderen. Men et bud kan være to-tre uger, vurderer chefanalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank.

Han begrunder også sit bud med den nylige nyhed om, at Danmark får flere end ventet doser af Moderna-vaccinen de næste uger.

Sundhedsstyrelsen har senest opdateret sin vaccinationskalender 1. juni. I den står sidste målgruppe, de 30-34-årige, til at have modtaget første stik i uge 33 og andet stik i uge 36.

Til DR siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at netop de 30-34-årige vil begynde at blive inviteret til vaccination den næste halvanden uge som et resultat af vaccinekøbet.

Når man er inviteret til vaccination, betyder det ikke, at man vaccineres med det samme. Blot at man kan bestille tid til vaccination, som så kan ligge uger fremme i tiden.

Siden 27. december sidste år er den danske befolkning blevet inviteret til at modtage vaccination mod coronavirus.

Indtil videre har mere end halvdelen af befolkningen påbegyndt vaccination, og næsten en tredjedel er færdigvaccineret.

Ifølge statsministeren har man længe afsøgt en lang række muligheder for at skaffe flere vacciner til at vaccinere den danske befolkning.

- Det er dagens aftale med Rumænien et direkte resultat af.

- Jeg vil gerne takke den rumænske regering for et godt samarbejde. Og ikke mindst Statens Serum Institut samt den danske ambassade i Bukarest for effektivt og hurtigt arbejde, siger Mette Frederiksen.

Tidligere tirsdag skrev DR, at nyheden om de købte vacciner fremgik af et brev sendt fra Sundhedsministeriet til Folketingets sundhedsordførere.

På dette tidspunkt fremgik det dog ikke, hvor mange vacciner der var tale om, eller hvornår de ville ankomme til Danmark.