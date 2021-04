Danmark kigger på hjælp til coronaramt Indien

Coronasituationen er alvorlig i Indien, der dagligt sætter smitterekorder.

Det har fået flere lande til at varsle, at de er klar til at hjælpe, og også Danmark vil hjælpe det folkerige lande.

De danske myndigheder er i dialog med både EU og de indiske myndigheder om konkret hjælp, oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau.