Danmark kan ikke få bugt med sygdomsbakterie i kylling

Danmark har længe forsøgt at fjerne bakterien campylobacter fra dansk kyllingekød. Men i de seneste mange år er der ikke sket en ændring.

Bakterien kan blandt andet medføre diarré, feber og opkast.

Dansk kyllingekød står for 46 procent af tilfældene af infektion med campylobacter i Danmark. Herefter følger kvæg, som udgør 19 procent. Importeret kyllingekød tager tredjepladsen med ni procent af tilfældene.

Seniorforsker på DTU Fødevareinstituttet Sara Monteiro Pires fortæller, at hun ikke er overrasket over, at kylling er hovedkilden til smitte. Det har tidligere studier også vist.

- Campylobacter ser ud til at være god til at overleve i dyreproduktioner, selv om man har gjort mange forsøg på at modarbejde bakterien, siger hun.

Danmark har haft en strategi for at komme campylobacter i fødevarer til livs siden 2003.

Her lavede man blandt andet hygiejneforanstaltninger hos besætninger af slagtekyllinger. Og det havde en klar effekt. Forekomsten af bakterien i flokkene blev næsten halveret.

Det førte til at man i 2008 havde den første handlingsplan klar. Her forsøgte man blandt andet at bekæmpe bakterien ved at fortsætte hygiejneforanstaltningerne og med insektbekæmpelse.

Men i perioden 2007-2010 steg risikoen for at blive syg af danskproduceret kylling alligevel. Og det er altså stadig ikke lykkedes at få bugt med sygdomsbakterien.

Forskerne har dog gjort en opdagelse, som de ikke regnede med. De har nemlig fundet ud af, at hunde kan være smittebærere. De udgør dog kun fire procent af de samlede tilfælde af infektioner.

- Hunden er ikke nødvendigvis syg, men bærer alligevel på bakterien. Gennem kontakt med hunden kan bakterien overføres til personer, siger Sara Monteiro Pires.

Den nye undersøgelse skal bidrage til den nye handlingsplan, som igen skal forsøge at fjerne bakterien fra blandt andet kyllingeproduktionen.

I 2016 blev der registreret 4677 tilfælde af infektion med campylobacter hos mennesker. Men ifølge DTU Fødevareinstituttet er det reelle tal 12 gange højere, da mange tilfælde ikke indberettes.

Det anslås altså, at der i 2016 var mere end 55.000 tilfælde.