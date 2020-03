Danmark kan holdes lukket ned mere end to uger

Det fortæller både sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og faglig direktør for Statens Serum Institut Kåre Mølbak mandag på et pressemøde.

De restriktioner om blandt andet at blive hjemme fra arbejde og lade være med at rejse, der er pålagt den danske befolkning, kan blive længere end de to uger, regeringen har varslet.

- Det er ukendt land, vi står i. Og det vigtigste er, at vi er foran udviklingen og ikke på bagkant, sagde Magnus Heunicke på pressemødet og sagde yderligere:

- Vi gør noget så dramatisk for at få en effekt. Den vil vi kunne se inden for de kommende uger. Og den vil være afgørende for, hvad næste skridt bliver.

- Vi kan ikke afvise, at det vil blive nødvendigt at forlænge perioden. Men vi kan heller ikke sige, at det vil være nødvendigt. Vi vil træffe den beslutning, så snart vi kan.

Onsdag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at hun lukkede det offentlige ned og sendte så mange som mulig på hjemarbejde. Samtidig blev skoler og institutioner lukket for alle, der selv kan passe deres børn.

Det, sammen med hårde restriktioner på rejser og forsamlinger, skal mindske spredningen af coronavirus, så sundhedssystemet ikke bliver overvældet af patienter.

De markante restriktioner har enorme konsekvenser ikke bare for borgere, der skal holde sig hjemme i videst muligt omfang, men også for det danske erhvervsliv der lider voldsomt under manglende kunder.

Regeringen har flere gange sagt, at den støtter sig op af anbefalingerne fra fagkundskaben. Men herfra var der ikke meget hjælp til dem, der gerne vil vide, hvornår situationen bliver mere normal.

Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut fortalte på pressemødet, at vi står i uge et eller to af epidemien. En influenzaepidemi varer normalt 12-16 uger.

- På nuværende tidspunkt kan man ikke sige noget om, hvor lang tid de her restriktioner skal forsætte. Vi kommer til at følge epidemien, og der vil være nogle matematiske modeller, der kommer til at understøtte beslutningerne.

- Så vi kommer til at tage en uge af gangen for at se, hvilke effekter tiltagene har, sagde han på pressemødet.