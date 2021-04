Danmark kan få produktion af coronavaccine

Statsminister Mette Frederiksen vil have produktion af coronavaccine på dansk jord, siger hun til flere medier. Det handler om forsyningssikkerhed.

Vi kommer formentlig til at skulle leve med det smitsomme coronavirus længe endnu, og der er sandsynlighed for, at befolkningen skal vaccineres mod sygdommen covid-19 flere gange.

For at sikre, at Danmark kan få nok vacciner i fremtiden, skal der produceres vacciner på dansk jord - måske allerede fra næste år - hvis det står til regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S).