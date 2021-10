Det tyske selskab CureVac er ikke lykkedes med at lave en så effektiv coronavaccine, som det var håbet. Den havde lange udsigter for at komme på markedet, og nu skrottes den helt. (Arkivfoto).

Danmark havde billet på millioner af vacciner: Nu skrottes den

Den tyske vaccineproducent CureVac dropper det videre arbejde med udviklingen af en coronavaccine, da den har lange udsigter til at komme på markedet.

Det fremgår af en meddelelse fra CureVac.

Vaccinen var oprindeligt tiltænkt en rolle i den danske vaccineindsats. Men den blev ikke godkendt før sommerferien, som de danske sundhedsmyndigheder havde forventet.

I juni præsenterede CureVac resultaterne fra et fase 3-forsøg. Det viste en effekt på 48 procent i forhold til at forhindre sygdom med corona.

Det er væsentligt lavere end de øvrige vacciner, der er godkendt i Europa. Det er dog med det forbehold, at man ikke kan sammenligne én til én på tværs af studier.

Vaccinen fra CureVac var en af de syv vacciner, som Danmark har lagt billet ind på.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen har Danmark via EU-Kommissionen en aftale om at kunne købe 9,1 million vaccinedoser af CureVac, såfremt den var blevet godkendt til at komme på markedet.

CureVac skriver dog i meddelelsen, at den aftale ikke længere er gældende. Det skyldes, at den kun gjaldt til at dække et akut behov for vacciner under pandemien.

Det spiller også ind på beslutningen om at stoppe det videre arbejde, skriver CureVac.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har de seneste måneder været i gang med at se på studieresultater med vaccinen fra CureVac.

CureVac vurderer på baggrund af sin løbende dialog med EMA, at vaccinen tidligst ville kunne blive godkendt i slutningen af 2022.

Danmark har aftaler med andre producenter - herunder Pfizer/BioNTech og Moderna, så der er vacciner til at give flere stik til befolkningen.

CureVac vil i stedet fokusere på at udvikle en anden coronavaccine. Det sker i et samarbejde med britiske GlaxoSmithKline.

Den ventes at kunne blive færdigudviklet og godkendt hurtigere end slutningen af 2022. Det oplyser CureVac.