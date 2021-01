Danmark har under 1000 smittede for sjette dag i træk

Der er for sjette dag i træk under 1000 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Men den mere smitsomme britiske variant fylder mere i smittetallene.

Det er baseret på 111.069 prøver, og dermed er positivprocenten på 0,80 procent. Det er det laveste siden starten af oktober.

Smittetallene omfatter ikke lyntest, hvor der tirsdag blev registreret 157 positive tilfælde blandt de fire private udbydere, der tester på statens regning.

Samtidig falder antallet af indlagte med 21 til 771 patienter. Der er desuden registreret 35 nye dødsfald.

Ifølge Thorkild Sørensen, professor emeritus i epidemiologi på Københavns Universitet, mangler man fortsat at se effekterne af de strikse restriktioner i antallet af indlæggelser og dødsfald.

Hans bud er, at der vil gå nogle uger endnu, før man vil kunne se et fald i antallet af indlæggelser. Derefter vil der gå yderligere nogle uger, før der vil kunne komme et fald i antallet af dødsfald.

Men der er stor usikkerhed forbundet med buddet, siger han.

- Det skyldes, at der er en meget betydelig usikkerhed i den tid, der går fra, at man bliver konstateret smittet, til at man bliver syg og bliver så syg, at man skal på hospitalet og derefter meget ulykkeligt kan ende med at dø med sygdommen, selv om man ligger på hospitalet, siger Thorkild Sørensen.

Sundhedsmyndigheder, politikere og eksperter har især fokus på udviklingen i smitten med den britiske variant, der vurderes at være mere smitsom end de gængse varianter.

Antallet af smittetilfælde med den britiske variant er onsdag steget til 383 fra 318 mandag, som var seneste opgørelse.

I uge 1 var der 111 positive tilfælde, mens tallet var 94 i uge 2. Varianten udgør 6,6 procent af de analyserede positive prøver i uge 2 mod 4,0 procent i uge 1.

Der er tale om løbende opgørelser, som kan ændre sig med tiden, fordi det typisk tager omkring en uge at undersøge positive prøver for, hvilken variant de stammer fra.

Statens Serum Institut oplyste tirsdag, at kontakttallet for coronavirus er faldet til 0,6. Det vil sige, at ti smittede i gennemsnit smitter seks andre.

Den britiske variant vurderes at have et kontakttal på 0,82.

Der har det seneste døgn været en lille fremgang i antallet af vaccinationer.

Status er onsdag, at 177.218 personer er startet vaccinationen. Det svarer til 3,04 procent af befolkningen.

4814 er færdigvaccineret. Det svarer til 0,08 procent af befolkningen.