Danmark har sendte ubrugelige telte til nødstedte på Lesbos

Da en storbrand brød ud i flygtningelejren Moria på den græske ø Lesbos i september, fik det Danmark til at reagere få dage efter.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) fortalte, at Danmark ville sende 3000 tæpper samt 10 store og 40 mindre telte til Grækenland for at støtte arbejdet med at genhuse de berørte, i det hun kaldte en "humanitær katastrofe".

En måned senere står det dog ifølge Berlingske klart, at langt størstedelen af teltene fra Danmark er ubrugelige.

Berlingske skriver, at Trine Bramsen i et svar til Folketinget medgiver, at de 40 mindre telte ikke kan "anvendes på længere sigt, herunder i en koldere og vådere efterårs- og vinterperiode".

Dermed har Danmark for anden gang i år tilbudt ubrugeligt udstyr til et nødstedt land. I april tilbød Danmark respiratorer til Italien, da landet var hårdt ramt af coronapandemien, men det viste sig, at respiratorerne var ubrugelige til covid-19-patienter.

Mette Nielsen, der arbejder frivilligt i NGO'en Team Humanity, som er aktiv på Lesbos, fortæller til Berlingske, at efteråret allerede er sat ind på øen.

De seneste uger har regnen oversvømmet den nye lejr, som er opført efter branden.

Hun kalder det skammeligt, at Danmark har sendt de 40 mindre telte.

- De campingtelte, Danmark har sendt derned, er i bedste fald ubrugelige, siger Mette Nielsen.

- Jeg ved, vi har meget bedre udstyr end de elendige telte, vi har sendt. Det lyder mærkeligt, hvis Grækenland har bedt os sende 40 ubrugelige campingtelte, siger hun.

Tusindvis af Moria-lejrens beboere blev gjort hjemløse ved branden, som har ødelagt lejren og skabt krisetilstand i området, hvor det også er kommet til kampe mellem demonstrerende migranter og politi.

I september fortalte danske Kamma Skaarup, der befandt sig på øen som medicinsk ansvarlig for Læger Uden Grænser, at lejren var brændt ned til grunden.

12.000 levede på gaden uden ly og med begrænset adgang til mad og vand, fortalte hun.

Danmark tilbød også 22,4 millioner kroner i ekstraordinær hjælp til Grækenland i september.

Pengene skal gå til sikre bosteder for omkring 4000 uledsagede mindreårige flygtninge- og migrantbørn i Grækenland - hovedsageligt fra Moria-lejren.