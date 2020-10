Danmark har laveste smittetal i næsten en måned

Det vækker optimisme hos Viggo Andreasen, der er lektor i matematik med speciale i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitetscenter (RUC).

- Der er en usikkerhed på de her daglige tal, fordi der typisk er flest, der bliver testet i begyndelsen af ugen. Men tallet er faldet med 70 siden sidste tirsdag, så det her kan godt ses som et tegn på, at epidemien er ved at aftage lidt, siger han.

Kontakttallet, der beskriver epidemiens udvikling, er i løbet af den seneste uge faldet til 0,8 fra 1,1. Det betyder, at ti smittede i gennemsnit smitter otte andre, og at epidemien dermed er aftagende.

Tallene skal ses i lyset af, at der i oktober har været knap så travlt i det offentlige med at foretage coronatest, som billedet har været de foregående uger.

Tirsdagens smittetal er baseret på 39.326 test. Til sammenligning var der i sidste halvdel af september i gennemsnit 50.000 test om dagen.

Smittetallene omfatter kun test taget i det offentlige og ikke tal fra private klinikker. Antallet af positive test i det private vurderes dog at være relativt lavt.

Mens smittetallene går ned, er antallet af indlæggelser med coronasmittede på landets sygehuse steget med fire til 124 patienter. Det er det højeste antal patienter siden 20. maj.

Trods stigningen er sygehusenes kapacitet endnu ikke under pres, og der er fortsat langt op til niveauet i foråret, hvor der er en overgang var mere end 500 indlagte med virusset.

Derudover er der registreret fire nye dødsfald med coronasmittede. Det er kun anden gang på fire måneder, at der er et antal dødsfald i den størrelsesorden.

Samlet er 663 personer døde med virusset i Danmark, siden det første dødsfald blev konstateret i starten af marts.