Finansminister Nicolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) har stået i spidsen for at vedtage hjælpepakker til erhvervslivet, som skal finansieres ved at optage lån i milliardklassen. (Arkivfoto)

Danmark har brug 200 milliarder kroner til coronakrisen

Den danske stat optager lån for et trecifret milliardbeløb for blandt andet at finansiere hjælpepakker.

Den danske stat har brug for en stor milliardindsprøjtning for at have penge til at betale den stribe af hjælpepakker, der er vedtaget under coronakrisen for at redde pressede virksomheder.

Samlet set har den danske stat brug for 294 milliarder kroner i finansiering i år. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Det er 207 milliarder kroner mere, end forventningen var i slutningen af 2019, hvor coronavirusset ikke havde ramt verden.

- Behovet for ekstra finansiering skyldes særligt hjælpepakkerne i forbindelse med coronaepidemien, men også blandt andet ventede lavere skatteindtægter grundet de økonomiske konjunkturer, skriver Finansministeriet.

Hjælpepakkerne, der blandt andet giver kompensation for løn til hjemsendte ansatte og virksomheders faste udgifter, står til at udløbe 8. juli.

Staten havde ved udgangen af marts 130 milliarder kroner på sin konto i Nationalbanken, som man kan vælge at trække på.

Kontoen må dog ikke gå i minus. Dermed skal størstedelen af de 294 milliarder lånes.

Det er Nationalbanken, som står for at hente lånene hjem på finansmarkederne.

Banken har været i gang med at låne penge de seneste måneder, hvor der allerede er optaget lån for mere end 100 milliarder kroner.

Nationalbanken vil fortsætte med at låne flere penge i en jævn strøm hen over sommeren.

Pengene bliver lånt gennem en række forskellige værktøjer.

Det sker via statsobligationer, der er lån med løbetid mellem to år og 30 år, og skatkammerbeviser, der er lån med kortere løbetid.

Derudover har Nationalbanken mulighed for at sælge statsobligationer og lignende gældsbeviser i udenlandsk valuta.