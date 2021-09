Danmark har betalt Storbritannien for at tage imod tolke

Danmark har indtil juni i år betalt Storbritannien for at tage imod 23 afghanske tolke, der har hjulpet danske styrker i Afghanistan.

Det drejer sig om 12 tolke, der først havde fået afslag på indrejsevisum i Danmark samt 11 tolke, der ønskede at komme til Storbritannien, skriver avisen.

Kun fem afghanske tolke havde indtil juni i år fået tildelt asyl i Danmark ud af 139 ansøgninger.

- Jeg har ikke tidligere - hverken i mit arbejde i FN og EU eller som advokat i Danmark - set en lignende ordning, siger Poul Hauch Fenger, advokat og specialist i blandt andet asylret samt tidligere ansat i FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, til Berlingske.

- Danmark betaler sig ud af et juridisk ansvar for tolkene, idet vi betaler et beløb for at sende dem til Storbritannien, som dermed overtager det humanitære ansvar, der ellers ville have været vores.

Beløbet er dog hemmeligt.

Men ifølge Berlingske er "beløbet beregnet ud fra, hvad det kostede briterne at vurdere de 23 tolkes dokumenter og evakuere dem, og hvad det ville koste Storbritannien at integrere dem, herunder hvor meget det ville koste i sociale ydelser i fem år for de 23 tolke".

Tolkene har hjulpet Danmark i Afghanistan, men var ansat af Storbritannien.

Ifølge Berlingske har de dog arbejdet i dansk uniform, og nogle fik deres løn udbetalt kontant af danske tolkeansvarlige.

I alt har 195 tolke assisteret de danske styrker under krigen i Afghanistan.

De fik mulighed for at anmode om dansk støtte med tolkeaftalen i 2013, hvis de kan bevise, at de er konkret truet eller i fare grundet deres arbejde for Danmark.

Siden kom en ny aftale 11. august, da Taliban var ved at overtage magten i Afghanistan igen. Den aftale dækker dog kun lokalt ansatte afghanere, der har været ansat inden for de seneste to år.

Efter Afghanistans hovedstad, Kabul, faldt 15. august har Danmark evakueret omkring 1000 personer fra Afghanistan heriblandt godt 600 tolke og andre lokalt ansatte inklusive deres familier.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har ikke ønsket at kommentere oplysningerne til Berlingske.