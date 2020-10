En fair mindsteløn i EU har været et af de tungeste politiske løfter fra EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. Onsdag blev forslaget fremlagt, efter at flere EU-lande har forsøgt at stoppe det.

Danmark går til kamp mod mindsteløn i EU

Sjældent har danske fagforeningsbosser og ministre brugt så mange kræfter og fløjet så mange ture til Bruxelles for at stoppe eller påvirke noget i EU, som det er sket med et forslag om mindsteløn.

Onsdag lå forslaget - et direktiv - så på bordet som et vidnesbyrd om, hvor vigtig sagen trods modvilje i flere EU-lande har været for kommissionsformand Ursula von der Leyen.