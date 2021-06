Danmark fokuserer på klima i ny plan for udviklingsbistand

Med en ny udviklingspolitisk strategi, der er indgået mellem syv partier og regeringen, vil Danmark de næste fire år fokusere historisk meget på klima, natur og miljø verden over.

Aftalen betyder, at Danmark også i de kommende fire år vil bruge mindst 0,7 procent af BNI på udviklingsbistand. BNI angiver den årlige indkomst for et lands indbyggere.

Ifølge Udviklingsministeriet vil Danmark dermed fortsat være et af få lande, der lever op til FN's målsætning om at give mindst 0,7 procent.

- Danmark skal fortsat være i den absolutte superliga og bruge mindst 0,7 procent af BNI på udviklingsbistand. Det er jeg stolt af, at vi er et bredt flertal i Folketinget, der har givet håndslag på, udtaler udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) i en skriftlig kommentar.

Hvor meget Danmark konkret kommer til at bruge på udviklingsbistand er uvist. Udmøntningen sker i forbindelse med Finansloven. I år bruger Danmark over 17 milliarder kroner på udviklingssamarbejde.

- Vi styrker indsatsen for klima, natur og miljø, så det fylder historisk meget i Danmarks strategi. Vi er globale ledere, når det kommer til løsninger på grøn omstilling og klimatilpasning. Det forpligter. Vi skal særligt øge indsatsen inden for klimatilpasning for mennesker i de fattigste og mest skrøbelige lande, lyder det fra Flemming Møller Mortensen.

Det betyder blandt andet, at Danmark vil forsøge at skabe mere ren energi til mennesker i de fattigste lande.

Generelt er det også de svageste og fattigste lande, der nævnes i forbindelse med den nye strategi.

Det gælder eksempelvis piger og kvinders rettigheder og hjælp til de mest udsatte og marginaliserede grupper.

- Strategien fokuserer også på at skabe håb. Vi vil forebygge fordrivelse og håndtere presset fra irregulær migration, og det kan vi blandt andet gøre ved at bekæmpe fattigdom og ulighed. Vi vil hjælpe flere bedre i nærområderne til krise og konflikt, siger Flemming Møller Mortensen.